Izba przyjęć i pogotowie ratunkowe szpitala w Dzierżoniowie nieczynne do odwołania

Obecnie kwarantanną zostali objęci pracownicy pogotowia ratunkowego, a także Izby Przyjęć dzierżoniowskiego szpitala.

Do osób, które będą musiały skorzystać z pomocy pogotowia ratunkowego i zadzwonią na telefon alarmowy, dyspozytor skieruje karetki z sąsiednich powiatów.

Jeśli testy wykonane wśród pozostałych pracowników pogotowia oraz Izby Przyjęć będą negatywne, praca tych oddziałów może zostać przywrócona minimum po 7 dniach. Na dzień dzisiejszy trudno jednak przewidzieć kiedy konkretnie zostaną one przywrócone do funkcjonowania.

Pozostałe oddziały szpitala działają tak jak do tej pory, czyli w trybie ostrym. Według dyrekcji dzierżoniowskiej lecznicy, ich pacjentom nie zagraża niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem. Zakażony pracownik szpitala obecnie czuje się dobrze, nie ma żadnych objawów choroby.