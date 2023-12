Grudzień 2023 w Świdnicy: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Świdnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Niesamowite zegary z PRL-u na sprzedaż na Dolnym Śląsku - niepowtarzalny design i wspomnienia. Oferty, ceny ”?

Przegląd listopada 2023 w Świdnicy: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Niesamowite zegary z PRL-u na sprzedaż na Dolnym Śląsku - niepowtarzalny design i wspomnienia. Oferty, ceny Niesamowite zegary z PRL-u zapadły nam w pamięć, ich niepowtarzalnego designu poszukujemy dla ozdoby oraz jako pożytecznych gadżetów. Te sprawne rarytasy są też poszukiwane przez kolekcjonerów i sprzedają je obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Sprawdziliśmy co można kupić i za ile! Zobaczcie. 📢 Najpiękniejsze domy pod lasem na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Własny azyl w zasięgu ręki! Oferty, zdjęcia, ceny Marzycie o własnym domu pod lasem? Prezentujemy kilka atrakcyjnych domów w różnych rejonach Dolnego Śląska. Gdy za oknem szaruga, może warto pomyśleć, jak by to było mieć własny las, a nawet staw czy jezioro? Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

📢 Groźny wypadek we Wrocławiu. BMW z młodymi ludźmi spadło do Odry! Samochód zatonął ZDJĘCIA Dramatyczny wypadek we Wrocławiu. We wtorek wieczorem osobowe BMW z dwiema osobami spadło z wysokiego nabrzeża do rzeki Odry we Wrocławiu. Samochód natychmiast zatonął w lodowatej, głębokiej wodzie. Młodzi ludzie wcześniej "driftowali" na lodzie. Zabawa mogła skończyć się tragedią.

Prasówka grudzień Świdnica: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników ze Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szukają sponsorów dla złotego pociągu w Głuszycy. Przed nimi operacja wydostania go z hali po zakładach zbrojeniowych. Zobaczcie ZDJĘCIA O złotym pociągu w byłych halach zbrojeniowych we wsi Grzmiąca w Głuszycy głośno zrobiło się w 2016 r. Obiektem zainteresowały się telewizje z całego świata. Nic dziwnego. Poszukiwania pociągu rozpalały wyobraźnię poszukiwaczy skarbów na wszystkich kontynentach. Trzy słowa: Wałbrzych i Złoty Pociąg odmieniane były we wszystkich językach. Pojawił się też pomysł, by w Głuszycy stworzyć miejsce nawiązujące do legendy z prawdziwym pociągiem w skali 1:1. Do dawnej fabryki mebli, a wcześniej zakładów zbrojeniowych zajrzał dla nas Michał Jabłoński. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Płonie budynek wielorodzinny w powiecie kamiennogórskim. Trwa akcja gaśnicza, są poszkodowani 25 listopada 2023 w godzinach popołudniowych w Dobromyślu w powiecie kamiennogórskim doszło do pożaru. Płonie dwukondygnacyjny budynek mieszkalny. Na miejscu pracuje osiem zastępów strażackich. Jest osoba poszkodowana. 📢 Te dzieci z powiatu świdnickiego zostały zgłoszone do akcji Świąteczne Gwiazdeczki Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu świdnickiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny! 📢 Zamek Książ zwiedzamy teraz z Renatą Dancewicz i Leszkiem Lichotą! ZDJĘCIA, FILM Od wtorku, 21 listopada zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu zyskało na atrakcyjności. Podczas wędrowania po dawnej siedzibie rodu Hochbergów z wykorzystaniem systemu audioguide, w słuchawkach usłyszymy głosy nowych lektorów. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Niewybuch przy Szkole Podstawowej w Świebodzicach! Zajęcia odwołano, interweniowali saperzy ZDJĘCIA Niewybuch przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach. Pocisk znajdował się w budynku sali gimnastycznej. Natknęli się na niego robotnicy podczas prac ziemnych w sali gimnastycznej. Wezwano saperów z Głogowa. 📢 Tragiczny wypadek w Łagiewnikach koło Dzierżoniowa. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Droga zablokowana! Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj, 21 listopada w Łagiewnikach na trasie z Wrocławia do Kłodzka. Zginęły trzy osoby w tym dziecko. Samochody zderzyły się na DK 98 ok. godz. 14.00. Droga jest zablokowana. 📢 Listopad 2023: Weekendowe wycieczki z Wałbrzycha i lokalne targi staroci oraz żywności - lista Jeśli macie trochę wolnego czasu w listopadowe weekendy, a chcecie poznać najbliższe okolice Wałbrzycha, to zachęcamy do poznania planowanych na najbliższe tygodnie wycieczek pieszych. Prezentujemy też listopadowe imprezy wystawiennicze i regionalne targi. Można na nich kupić pyszności i rzeczy niepowtarzalne.

📢 Wybuch gazu na Piaskowej Górze w Wałbrzychu. Podczas prac został uszkodzony gazociąg ZDJĘCIA Do wybuchu gazu na Piaskowej Górze w Wałbrzychu doszło dzisiaj, 17 listopada ok. godziny 15.00. Podczas praz ziemnych został uszkodzony gazociąg. Płomienie sięgają kilku metrów. Gaz cały czas płonie, na miejscu pracują służby. 📢 Wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu wychodzi ponad drzewa. Wykonawca: Wkrótce koniec montażu - zobaczcie zdjęcia Trwa budowa wieży widokowej przy Harcówce w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu. W na przełomie września i października 2023 rozpoczęto montaż elementów konstrukcyjnych obiektu, a teraz mamy już gotowe trzy tarasy! W połowie listopada wykonawca przyspiesza tempo budowy i zapowiada szybkie ukończenie prac. Zobaczcie szczegóły i zdjęcia! 📢 Wypadek śmiertelny na DK 5 w powiecie świdnickim. Nie żyje 68-letni pasażer, trzy osoby w szpitalu Do tragicznego wypadku doszło 16 listopada 2023 tuż przed godz. 18 w okolicy skrzyżowania krajowej nr 5 z trasą powiatową w gminie Żarów w powiecie świdnickim. Śmierć na miejscu poniósł pasażer jednego z pojazdów, trzy osoby - w tym dziecko - trafiły do szpitala. Do późnych godzin nocnych ruchliwa trasa była zablokowana.

📢 Największa inwestycja deweloperska w Wałbrzychu ukończona! Widoki z apartamentowca przy Alei Podwale urzekają - zdjęcia, wideo! Pierwsze klucze do mieszkań w apartamentowcu Nowe Podzamcze przy Alei Podwale w Wałbrzychu już zostały już wydane właścicielom! Wykonawca inwestycji, firma PCG uzyskała pozwolenie na użytkowanie, finalizuje budowę i zaprasza na uroczysty dzień otwarty. Zajrzeliśmy do wnętrza mieszkań. Zobaczcie ich standard i jaki piękny widok z okien będą mieć lokatorzy!

📢 Tragedia na drodze krajowej nr 8 pod Kłodzkiem. Nie żyje jeden z uczestników wypadku Dwa samochody osobowe zderzyły się w Boguszynie pod Kłodzkiem. Droga jest zablokowana. Mimo długiej reanimacji, życia jednego z kierowców nie udało się uratować. 📢 Uszkodzenie gazociągu na Nowym Mieście w Wałbrzychu: Przełom w śledztwie, piąć osób z zarzutami Tragedia mieszkańców dwóch budynków przy ul. Paderewskiego w Wałbrzychu będąca następstwem przerwania 28 czerwca 2022 przyłącza gazowego podczas prac drogowych będzie mieć finał w sądzie. Na ławie oskarżonych zasiądzie pięć osób, które w ostatnich dniach usłyszały w tej sprawie zarzuty.

📢 14-latek z Wałbrzycha ostrzelał szkołę na Podzamczu. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie ZDJĘCIA, NOWY FILM Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 14-latka, który strzelał do szkoły w Wałbrzychu - informuje policja. Nastolatek nie przyznaje się do winy. Sprawę nagłośniliśmy jako pierwsi, a zbulwersowała całą Polskę. O nieuchwytnym od miesięcy "snajperze" pisały media w całym kraju. W wytypowaniu sprawcy pomagali też detektywi ze Śląska. Na uwagę zasługuje postawa pani dyrektor placówki, która była nieugięta. Dwa razy zawiadamiała policję w tej sprawie i zgodziła się nagłośnić sprawę w mediach, a to oznaczało prawdziwy najazd dziennikarzy z całego kraju. 📢 Potrącenie na Podzamczu w Wałbrzychu. Ranna 39-letnia kobieta ZDJĘCIA Dzisiaj, 7 listopada na ulicy Wieniawskiego w Wałbrzychu potrącona została piesza. Sprawcą okazał się 77-letni mieszkaniec Strzegomia, który wjechał w kobietę, kiedy ta przechodziła przez przejście dla pieszych.

📢 Mieszkaniec Dolnego Śląska kupił piękny ekspres do kawy. Nie uwierzycie, co przynieśli mu ze sklepu Policja ostrzega nas przed zakupami przez internet, ale że oszuka kogoś stacjonarny sklep raczej się nikt nie spodziewał. Ale tak się stało, teraz, w regionie.

📢 Dwa owczarki niemieckie wpadły do rzeki Bystrzycy koło tamy w Zagórzu Śląskim! ZDJĘCIA Nietypowa akcja ratunkowa w Zagórzu Śląskim. Wałbrzyscy strażacy przy pomocy ochotników z Zagórza Śląskiego ratowali dwa owczarki niemieckie, które wpadły do rzeki Bystrzycy koło tamy.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata

Wideo szkolenie wojsko