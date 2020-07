Do Skalnego Miasta znów dojedziemy pociągiem. Koleje Dolnośląskie wznowiły to turystyczne połączenie

Porannym kursem będzie można dojechać bezpośrednio z Wrocławia (odjazd godz.5.46) do Adršpach (przyjazd godz. 8.45). Pociąg zatrzymuje się m.in. w Żarowie, Jaworzynie Śląskiej, Świebodzicach, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.

- Dzięki wczesnej porze wyjazdu do dyspozycji macie praktycznie cały dzień, bo pociąg powrotny wyrusza do Wrocławia tuż przed 19. - zachęcają kolejarze.

Bilet z Wrocławia do Skalnego Miasta kosztuje 27 zł, z Wałbrzycha 11złotych!.