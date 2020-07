Zmarł ksiądz Marek Żmuda ze Strzegomia. Tłumy mieszkańców na pogrzebie (GALERIA)

Łabędź spod Wałbrzycha wyrwał się śmierci. Uratowała go miłość! [ZDJĘCIA]

Było z nim naprawdę źle. Piękny, biały łabędź miał rozszarpaną szyję. Rana była duża, a w środku zalęgły się larwy much... Mimo, że zajęli się nim dobrzy ludzie, to jednak rokowania, co do łabędziego życia nie były najlepsze. On jednak wykazał ogromną wolę życia. Dopiero, kiedy w...