Wypadek autokaru ze Świdnicy nad morzem. Kierowca wyszedł ze szpitala, prokurator wszczyna śledztwo (AKTUALIZACJA)

W momencie zdarzenia we wszystkich pojazdach znajdowało się 19 osób. 14 z nich, w tym dwoje dzieci, zostało rannych. Dwie osoby w najcięższym stanie (kobieta i 10-letnie dziecko) zostały zabrane do szpitali przez śmigłowce LPR.

- Pozostałe mają złamania i stłuczenia, ale ich stan jest dobry - informuje kpt. Krzysztof Azierski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu.

Na miejsce wezwano siedem karetek pogotowia oraz dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także 15 zastępów straży pożarnej.

Poszkodowani trafili do szpitali w regionie - w Kołobrzegu, w Gryficach, w Koszalinie, a także w Szczecinie.

AKTUALIZACJA 7.07. GODZ. 7.00

W autokarze jadącym ze Świdnicy jechało 9 osób, część już opuściła szpital. Wśród nich jest kierowca ze Świdnicy, który nie odniósł poważnych obrażeń.W szpitalu na chwile obecną przebywają 4 osoby ( w tym dwie w ciężkim stanie). To kobieta i 10-letnie dziecko. Służby nie informują z którego są autobusu.

Na razie nie wiadomo co było przyczyną wypadku. W niedzielę po godz. 21 zakończyły się na miejscu zdarzenia działania prowadzone przez policjantów i biegłego ds. wypadków pod nadzorem prokuratora. Obaj kierowcy autokarów byli trzeźwi.

Prokuratura wszczęła wczoraj śledztwo w tej sprawie. Jest prowadzone w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy.