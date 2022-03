Alarmy bombowe w kilku szkołach w Świdnicy i gminie Świdnica! Paweł Gołębiowski

Dzisiaj w Świdnicy i gminie Świdnica kilka przedszkoli szkół podstawowych i średnich otrzymało informacje o podłożeniu ładunków wybuchowych. – Na godzinę 9 mieliśmy około 10 takich zgłoszeń – informuje młodszy aspirant Magdalena Ząbek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Dodaje, że to kolejna taka „akcja” w ostatnich dniach. Na przykład we wtorek 1 marca z powodu alarmu bombowego ewakuowano budynki Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy oraz Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy. – Oczywiście zawsze do każdej z placówek jadą policjanci i pirotechnicy. Decyzję o ewentualnej ewakuacji podejmuje kierownictwo placówki – wyjaśnia Magdalena Ząbek.