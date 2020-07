Zwierzak na wynos. Nowa akcja adopcyjna świdnickiego schroniska. Zamów bezdomnego kota lub psa z jedzeniem

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy ma nowy pomysł, by ma zachęcić do adopcji. To akcja zwierzak na wynos, reklamowana poprzez hasło "Zwierzak na wynos - dowozimy do końca września". Na czym polega? Każdy, kto zamawia jedzenie na wynos w świdnickiej restauracji wraz z nim otrzyma zdjęcie jednego z bezdomniaków szukających kochającego domu.

- Czy można dostarczyć zwierzaka-bezdomniaka z naszego schroniska z jedzeniem na wynos od ulubionej restauracji? Pośrednio można! - czytamy na stronie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy, które wspólnie z partnerami akcji, lokalnymi dostawcami, restauratorami, dotrze z psami i kotami do adopcji do Waszych domów.

Do końca września w opakowaniu jedzenia na wynos znajdziecie nie tylko pyszną zupę, czy wspaniałą pizzę. Znajdziecie również zdjęcie jednego z bezdomnych, czekających na adopcję zwierzaków ze świdnickiego schroniska.



W ubiegłym roku dzięki działalnoście schroniska nowy dom znalazło 315 zwierzaków. Obecnie na opiekunów czeka 26 psów i 5 kotów. Kilka kolejnych kotów przygotowywanych jest do adopcji.