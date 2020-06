Ostrzeżenie obowiącuje od godz. 11.00 do pierwszej w nocy.

"Miejscami prognozuje się burze z opadami deszczu do 30 mm, punktowo do 40 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad" - napisano na stronie IMGW.

Niestety burze zapowiadane sa również na piątek. Szczegóły w galerii zdjęć niżej: