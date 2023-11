Tygodniowy przegląd prasy 12.11.2023: Świdnica, 5.11-11.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Pierwsze klucze do mieszkań w apartamentowcu Nowe Podzamcze przy Alei Podwale w Wałbrzychu już zostały już wydane właścicielom! Wykonawca inwestycji, firma PCG uzyskała pozwolenie na użytkowanie, finalizuje budowę i zaprasza na uroczysty dzień otwarty. Zajrzeliśmy do wnętrza mieszkań. Zobaczcie ich standard i jaki piękny widok z okien będą mieć lokatorzy!

Tygodniowa prasówka 12.11.2023: 5.11-11.11.2023 Świdnica: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 14-latka, który strzelał do szkoły w Wałbrzychu - informuje policja. Nastolatek nie przyznaje się do winy. Sprawę nagłośniliśmy jako pierwsi, a zbulwersowała całą Polskę. O nieuchwytnym od miesięcy "snajperze" pisały media w całym kraju. W wytypowaniu sprawcy pomagali też detektywi ze Śląska. Na uwagę zasługuje postawa pani dyrektor placówki, która była nieugięta. Dwa razy zawiadamiała policję w tej sprawie i zgodziła się nagłośnić sprawę w mediach, a to oznaczało prawdziwy najazd dziennikarzy z całego kraju.