Tydzień z życia Straży Miejskiej: torebka w kontenerze i auto zaparkowane na środku drogi

28.08. godz.14.05 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące dość wyjątkowej sytuacji. Mieszkanka ulicy Jałowcowej postanowiła wyrzucić do kontenera PCK niepotrzebną jej odzież. Niestety, przez roztargnienie kobieta wrzuciła do pojemnika również swoją torebkę z telefonem i portfelem. W tym przypadku skontaktowaliśmy poszkodowana z osobą, która zajmuje się opróżnianiem pojemników ze zgromadzoną odzieżą.

01.09. godz.11.25– dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące pojazdu zaparkowanego na środku ulicy Okulickiego w rejonie budynku sądu. Ustalono, że pojazd należy do osoby mieszkającej poza Świdnicą. W związku z faktem, iż samochód ten stwarzał poważne utrudnienie w ruchu i zagrażał innym kierowcom, podjęto decyzje o usunięciu samochodu. Dyżurny straży miejskiej postanowił jednak przed usunięciem pojazdu skontaktować się z wójtem wsi, gdzie zamieszkiwał jego właściciel. Tą drogą udało się ustalić telefon do kierowcy, który szybko pojawił się na miejscu zdarzenia. Właściciel pojazdu stwierdził, że zaparkował prawidłowo, jednak na skutek awarii hamulca ręcznego samochód samoistnie wytoczył się na jezdnię. Tym razem interwencja zakończyła się pouczeniem.

02.09. godz.21.08 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące mężczyzny, który wyprowadził swojego psa na spacer na ulicę Łukową. Właściciel czworonoga nie posprzątał odchodów, które na chodniku pozostawił jego pupil. Skierowani na miejsce strażnicy przypomnieli mężczyźnie o jego obowiązkach. Fekalia zostały natychmiast uprzątnięte. Tym razem interwencję zakończono pouczeniem.

03.09. godz.8.02 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od dyspozytora PKP Świdnica Miasto, dotyczące mężczyzny leżącego przy torowisku na wysokości ulicy Żeromskiego. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Stwierdzono, że mężczyzna nie żyje. Strażnicy zabezpieczyli teren. Na miejsce zostali wezwani funkcjonariusze Policji. Przyczynę śmierci mężczyzny bada Prokuratura Rejonowa w Świdnicy.