To kierowca busa spowodował wypadek na rogatkach Świdnicy. Zginął w nim motocyklista

Nie żyje górnik z Kopalni Turów! Spadła na niego 150- kilogramowa bryła węgla!

Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj (12.05) około godz. 10.00. Olbrzymia bryła węgla spadła na górnika podczas prac technicznych. Mężczyzna natychmiast został przewieziony do szpitala. Niestety nie udało się go uratować.