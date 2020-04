Świdnickie firmy już mają problemy. 88 zawiesiło działalność, 14 ją zakończyło...

Tylko w ciągu 3 tygodni (od 10 marca do 2. kwietnia 2020 r.) bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Świdnicy zgłoszono 88 zawieszeń działalności gospodarczych i 14 zakończeń.

- Jeżeli chodzi o branże czy sektory w których zaistniały zawieszenia, to w głównej mierze są to: usługi transportowe(Taxi) - 17; handel detaliczny - 20; Opieka zdrowia i pomoc społeczna - 13; Edukacja 7; Gabinety kosmetyczne i fryzjerstwo- 6; Działalność fotograficzna - 4; działalność związana z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne - 1 i inne pojedyncze z sektora usług w tym: usługi księgowe, prawnicze, naprawa i instalacje urządzeń i inne – wylicza Magdalena Dzwonkowska z Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Porównując dane rok do roku wynika, iż w pierwszym kwartale 2020 r. zawiesiło działalność o 60 przedsiębiorców więcej niż w pierwszym kwartale roku 2019.