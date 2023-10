Przegląd tygodnia z 22.10.2023 w Świdnicy. Najważniejsze wydarzenia od 15.10 do 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Do niedzieli, 22 października potrwa Jarmark produktów regionalnych na świdnickim rynku. Wystawcy czekają na odwiedzających od godz.10 do 18. Stoiska obfitują w przeróżne produkty tradycyjne z całej Polski, jak pieczywo, sery, wędliny czy wina z regionalnych winnic. Nie zabraknie również produktów dla najmłodszych, bo na straganach znajdziemy także zabawki, ale i coś dla starszych, jak biżuterię czy wyroby z ceramiki.

Zakurzone, zapomniane barwne wazony, szklane pojemniki, patery i cukiernice z PRL-u po długim wygnaniu na strychy do rupieciarni wracają razem z kryształami. Artefakty epoki PRL-u tryumfują na serwisach aukcyjnych, a ich ceny zwyżkują. Te rarytasy poszukiwane przez kolekcjonerów, sprzedają je obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Sprawdziliśmy co można kupić i za ile! Zobaczcie.

Tygodniowa prasówka 22.10.2023: 15.10-21.10.2023 Świdnica: pozostałe wydarzenia

Bulwersujące doniesienia ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu i przedszkola, które się tam mieści. Ktoś regularnie ostrzeliwuje szkołę i przedszkolne pomieszczenia. W niedzielę kula przeleciała koło głowy dziewczynki i odbiła się od płotu. Gdyby trafiła dziecko, doszłoby do tragedii. "Snajper" zniszczył ok. 70 okien za 50 000 zł. Jest nieuchwytny. Czy ktoś pomoże ustalić, kto to jest?