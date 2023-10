Przegląd tygodnia z 15.10.2023 w Świdnicy. Najważniejsze wydarzenia od 8.10 do 14.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Świdnica, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Choć od drugiej wojny światowej minęły dekady, to na terenie naszego regionu wciąż znajdowane są groźne relikty z tamtych czasów. W ostatnich dniach niewybuch znaleziono w kompleksie leśnym w powiecie wałbrzyskim. Zobaczcie zdjęcia wybuchowego znaleziska.

26-letnia mieszkanka wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze została decyzją sądu na 3 miesiące osadzona we wrocławskim areszcie. Jej 41-letni partner w ostatnich dniach z poważnymi poparzeniami trafił do szpitala. Kobieta oblała go benzyną i podpaliła. Grozi jej za to dożywocie.