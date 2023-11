Prasówka z października 2023. Sprawdź, co działo się w Świdnicy. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Świdnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze domy nad jeziorem na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Własna plaża w zasięgu ręki! Oferty, zdjęcia, ceny”?

Przegląd października 2023 w Świdnicy: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsze domy nad jeziorem na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Własna plaża w zasięgu ręki! Oferty, zdjęcia, ceny Marzycie o własnym domu nad jeziorem? Prezentujemy kilka atrakcyjnych domów w różnych rejonach Dolnego Śląska. Gdy za oknem szaruga, może warto pomyśleć, jak by to było mieć własną plażę? Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/. 📢 Dziś Dzień Kundelka! Te psy trafiły do Schroniska w Wałbrzychu tej jesieni! Zobacz, pokochaj, przygarnij! - zdjęcia Dzień Kundelka to ważne święto obchodzimy 25 października ku czci wszystkich wielorasowych psów. Dzień ten przypomina o wejściu w życie polskiej ustawy o ochronie zwierząt i jest sposobnością do przypomnienia o losie kundelków. My przypominamy z tej okazji o czekających na dom psiakach ze Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych w Wałbrzychu. Wiele z nich to właśnie kundelki.

📢 Schronisko Andrzejówka ma już 90 lat. Zobaczcie jak wygladała przed II wojną światową (także wnętrza)! W sobotę, 21 października 2023 roku minęło dokładnie 90 lat od otwarcia schroniska PTTK „Andrzejówka” w Rybnicy Leśnej. Zostało ono uroczyście otwarte 21 października 1933 roku.

Prasówka listopad Świdnica: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników ze Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jarmark produktów regionalnych w Świdnicy. Wyborne specjały z całej Polski można kupić w rynku do niedzieli ZDJĘCIA, FILM Do niedzieli, 22 października potrwa Jarmark produktów regionalnych na świdnickim rynku. Wystawcy czekają na odwiedzających od godz.10 do 18. Stoiska obfitują w przeróżne produkty tradycyjne z całej Polski, jak pieczywo, sery, wędliny czy wina z regionalnych winnic. Nie zabraknie również produktów dla najmłodszych, bo na straganach znajdziemy także zabawki, ale i coś dla starszych, jak biżuterię czy wyroby z ceramiki.

📢 Najciekawsze propozycje: Kolorowe szkło z PRL-u to dziś hit! Co sprzedają Dolnoślązacy? Ceny, zdjęcia Zakurzone, zapomniane barwne wazony, szklane pojemniki, patery i cukiernice z PRL-u po długim wygnaniu na strychy do rupieciarni wracają razem z kryształami. Artefakty epoki PRL-u tryumfują na serwisach aukcyjnych, a ich ceny zwyżkują. Te rarytasy poszukiwane przez kolekcjonerów, sprzedają je obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Sprawdziliśmy co można kupić i za ile! Zobaczcie. 📢 Ostrzelana Szkoła Podstawowa nr 21 i przedszkole w Wałbrzychu. Kim jest snajper? Kula przeleciała koło głowy dziecka! FILM, ZDJĘCIA Bulwersujące doniesienia ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu i przedszkola, które się tam mieści. Ktoś regularnie ostrzeliwuje szkołę i przedszkolne pomieszczenia. W niedzielę kula przeleciała koło głowy dziewczynki i odbiła się od płotu. Gdyby trafiła dziecko, doszłoby do tragedii. "Snajper" zniszczył ok. 70 okien za 50 000 zł. Jest nieuchwytny. Czy ktoś pomoże ustalić, kto to jest?

📢 Niesamowite dzieła! Liliana Gronuś stworzyła 80 obrazów ze 180 tysięcy guzików! Zobaczcie zdjęcia Od 2003 roku Liliana Gronuś, mieszkanka dolnośląskiego Wałbrzycha tworzy niepowtarzalne obrazy z guzików. To niesamowite, wyszywane dzieła. Każdy obraz powstawał przez kilka tygodni, wymagał też przygotowań i poszukiwań odpowiednich guzików. Emerytowana ceramik trafiła do ksiąg rekordów, ma na koncie wiele wystaw, kilka jej obrazów właśnie trafiło na kolejną ekspozycję. Zobaczcie jej zdjęcia! 📢 Pożar dachu hali przemysłowej w Dzierżoniowie. Strażacy walczyli z ogniem przez blisko 4 godziny! Jedenaście zastępów straży pożarnej walczyło dzisiaj w nocy (18 października) z pożarem hali przemysłowej przy ul. Staszica w Dzierżoniowie. Według wstępnych ustaleń policji, przyczyną pojawienia się ognia mogły być prace spawalnicze.

📢 Wybory parlamentarne 2023: Frekwencja wyborcza na Dolnym Śląsku - które powiaty z najwyższą? 15 października 2023 odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza podała już ostateczne dane dotyczące frekwencji. Sprawdziliśmy jak kształtuje się ona Dolnym Śląsku. Które powiaty przodowały w porannej frekwencji, co zmieniło się po godz. 17 i gdzie ostatecznie było najwięcej głosujących?

📢 Mistrz parkowania ekstremalnego zaparkował samochód w centrum miasta na klombie Nietypowe miejsce do parkowania w centrum Wałbrzycha znalazł sobie mieszkaniec naszego miasta. W sobotę, 14 października po godzinie 15:00 wałbrzyscy policjanci otrzymali informację o kolizji drogowej na ul. Słowackiego w centrum miasta. To, co mundurowi zastali na miejscu, wprawiło ich w zdumienie. 📢 Podpaliła swojego partnera, znęcała się nad nim. Mieszkance Dolnego Śląska grozi dożywocie 26-letnia mieszkanka wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze została decyzją sądu na 3 miesiące osadzona we wrocławskim areszcie. Jej 41-letni partner w ostatnich dniach z poważnymi poparzeniami trafił do szpitala. Kobieta oblała go benzyną i podpaliła. Grozi jej za to dożywocie. 📢 Koszmarna doba na drogach Dolnego Śląska: Samochód w rzece, pożar cysterny i groźne zderzenia - zdjęcia Za służbami ratowniczymi w rejonie wałbrzyskim trudna doba. 9 października 2023 zostanie zapamiętany jako dzień z wieloma wypadkami i osobami poszkodowanymi. Dwa poważne wypadki miały miejsce w Świdnicy, a w Nowej Rudzie pojazd osobowy po dachowaniu wpadł do rzeki - trzy osoby poszkodowane. Tuż pod Wałbrzychem samochód osobowy wpadł do rowu, a drugi - służbowy energetyków - spłonął doszczętnie.

📢 Gwiazdy Biznesu 2023 wyłonione! Za nami gala plebiscytu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego! Zdjęcia! Za nami Gala Finałowa Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2023 (odbyła się w piątek, 6 października).

📢 W Jaworzynie Śląskiej otwarte zostało kolejne Lokalne Centrum Biznesu. Projekt Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej We wtorek 3 października br. w Jaworzynie Śląskiej odbyła się uroczystość oficjalnego zakończenia budowy Lokalnego Centrum Biznesu – hali przemysłowo-magazynowej dedykowanej pod wynajem dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Nowa hala kosztowała ponad 20 mln zł, liczy ponad 5000 m2 i zbudowana została jak pozostałe z całym zapleczem socjalnym i biurowym, infrastrukturą otoczenia jak parkingi, place manewrowe i tereny zielone. 📢 Najmodniejsze okapy kuchenne. Te modele sprawdzą się też w mieszkaniu w bloku. Wybierz modną dekorację do wymarzonej kuchni Projektując nową kuchnię lub jej modną metamorfozę nie możemy zapominać o sprzęcie AGD, który jest jej integralną częścią. Podpowiadamy, jakie okapy kuchenne są teraz wybierane przez projektantów. Warto poszukać wyjątkowego modelu, który sprawi, że nowa kuchnia stanie się prawdziwym sercem domu i zachwyci gości. Zobacz, jak łatwo możesz stworzyć wyjątkową strefę gotowania na jesienne chłody, korzystając z najnowszych trendów.

📢 Śmiertelny wypadek w Mokrzeszowie na trasie między Świdnicą a Świebodzicami. Jedna osoba zginęła, sześć jest rannych WIDEO Śmiertelny wypadek na trasie Świdnica - Świebodzice. Dzisiaj, w poniedziałek (2 października) w Mokrzeszowie zderzyły się trzy samochody, w tym bus z osobami niepełnosprawnymi. Droga Krajowa DK 35 jest zablokowana. Policja zorganizowała objazd.

Gazeta Lubuska. Zielona Góra. Policyjna Akcja Znicz