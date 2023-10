W Jaworzynie Śląskiej otwarte zostało kolejne Lokalne Centrum Biznesu. Projekt Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na terenie Lokalnego Centrum Biznesu powstała także farma fotowoltaiczna, która zasilać będzie w energię klientów Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

- To wyjątkowy dzień dla całego subregionu, ale przede wszystkim dla naszej Jaworzyny. To właśnie tu spełniają się marzenia o Jaworzyńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Marzenia, które nabrały dziś konkretnego wymiaru. Wierzę, że dla wielu spośród małych i średnich przedsiębiorstw właśnie to miejsce stanie się źródłem innowacji i sukcesu. To znaczące przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wysiłku wielu osób i instytucji. Dziś pragnę szczególnie podziękować Panu Ministrowi Ireneuszowi Zysce i Wicemarszałkowi Grzegorzowi Macko. Dziękuje za naszą synergię i Panów osobiste zaangażowanie - zarówno na rzecz tej konkretnej inwestycji jak i codziennej troski o przyciąganie nowych inwestycji do naszego regionu - powiedział podczas uroczystości Prezes Zarządu WSSE Piotr Wojtyczka.