Prasówka z całego tygodnia 4.06.2023 w Świdnicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Patrzący na zniszczony przód jednego z samochodów strażacy stwierdzili, że uczestnicy zdarzenia mieli dużo szczęścia. Do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło wieczorem, 2 czerwca, w miejscowości Krzeszów w powiecie kamiennogórskim.

Na przełomie maja i czerwca parki, skwery i ogrody na Dolnym Śląsku zdobią krzewy oraz drzewa, które gdy zakwitną, okryte są setkami ozdobnych, żółtych kwiatostanów. Złotokapy, bo o nich mowa, są zachwycająco piękne wiosną, ale też śmiertelnie groźne przez cały rok. Warto o tym pamiętać, szczególnie gdy mają do nich dostęp dzieci.

W środę (31 maja) na autostradzie A4 pod Legnicą doszło do wypadku. Ciężarówka uderzyła w samochód osobowy. Nikomu nic się nie stało, ale kobieta może mówić o ogromnym szczęściu, dosłownie oszukała przeznaczenie... Prowadząca wyszła z auta tuż przed zderzeniem. Policja szukała kierowcy ciężarówki, bo ten, choć zatrzymał się, chwilę później uciekł z miejsca wypadku. Zatrzymali go przypadkowi kierowcy na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Był nietrzeźwy!

W ciągu ostatniej dekady Wałbrzych zyskał połączenia autobusowej komunikacji miejskiej z niemal wszystkimi gminami powiatu wałbrzyskiego, ale to nie koniec rozwoju. W ciągu najbliższych dwóch lat w Aglomeracji Wałbrzyskiej przybędzie przystanków i centrów przesiadkowych oraz autobusów, które połączą Wałbrzych, Świdnicę i ich okolice. A co z nowymi liniami w Wałbrzychu? Oto spis przyszłych zmian.

Gwiazdy estrady ruszyły w Polskę. Wystąpią także na Dolnym Śląsku na świętach organizowanych przez miasta. Kogo zobaczymy? Michała Szpaka, Roksanę Węgiel, Big Cyca, Raz Dwa Trzy, Piotra Cugowskiego, Sarsę, Cleo i wielu innych. Od czerwca do końca wakacji 2023 w różnych dolnośląskich miastach będą koncerty, festyny i tradycyjne imprezy, związane z historią miejscowości. W galerii znajdziecie terminy i miasta, w których wystąpią znani artyści.

Fabryka Porcelany Krzysztof, czyli ostatnia fabryka porcelany w Wałbrzychu odchodzi do przeszłości. Kto obawiał się, że ruiny zakładu będą szpecić centrum Śródmieścia, ten może spojrzeć na przyszłość z optymizmem. Ogromny kompleks fabryczny ma szansę uniknąć losu dawnej Porcelany Wałbrzych. Co już wiadomo o przyszłości tego miejsca?

Od kilku dni, na ławce przy legnickim deptaku siedzi młody bezdomny mężczyzna. Jego losem zainteresował się mieszkający naprzeciwko Bolesław Bednarz- Woyda. Opublikował na swoim profilu społecznościowym apel do legniczan i służb o pomoc dla nieznajomego. Sam próbował mu pomóc lecz chłopak konsekwentnie odmawia przyjęcia jakiejkolwiek pomocy.

Łowcy pedofili z Fundacji Dzieciak w Sieci zatrzymali 57-letniego Dariusza z Wałbrzycha. Mężczyzna został przekazany policji. Łowcy udowadniają, że mężczyzna proponował 13-latce inne czynności seksualne, prosił ją o wysłanie używanej bielizny i o to, by zrobiła zdjęcia miejsc intymnych...

Troje uczniów trafiło do szpitala po wypadku autokaru na autostradzie A4. Pojazd przewoził 36 dzieci z Wrocławia, które wraz z trzema opiekunami jechało na wycieczkę do Zakopanego. Policjanci mówią, że doszło do samozapłonu.

Do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w ubiegły weekend na ul. Świdnickiej w Wałbrzychu. Czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Powód zdarzenia był prozaiczny.

Dzisiaj (28 maja) w Wałbrzychu odbył się I Piknik Hospicyjny „Pobiegnij po uśmiech dziecka”. Hasło jest właśnie takie, bo podczas imprezy setki osób wzięły udział w biegu i I Marszu Nordic Walking. Biegały dzieci (nawet 2-3 letnie maluchy) i dorośli. Wszyscy mieli okazję podszlifować formę i wesprzeć wspaniały cel.