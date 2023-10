Prasówka 29.10.2023 z całego tygodnia w Świdnicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przed 1 listopada częściej myślimy o przemijaniu, śmierci i zmarłych. Są miejsca, gdzie tę kruchość ludzkiego żywota dostrzega się i czuje bardziej. Dziś zabieramy Was do takiego właśnie zakątka. Wyjątkowe mauzoleum Magnisów w Ołdrzychowicach Kłodzkich o ocalenie którego walczy miejscowy proboszcz Stefan Łobodziński. Można je zobaczyć osobiście. Ksiądz odnalazł nawet potomka wielkiego rodu w nadziei, że pomoże odkryć tajemnice tego miejsca. Kim jest potomek Magnisów, co robi i gdzie przebywa?

W 2015 roku datowany na XIX wiek ośmiokątny gołębnik z Różanki został wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. Przez kolejne lata obiekt położony na prywatnej posesji zabytkowego dworu z XVIII wieku ulegał dalszej degradacji aż do momentu, kiedy jego część zawaliła się.

Marzysz o domku w Karkonoszach? Mały biały domek w górach na własność to marzenie wielu turystów. Ten do niedawna był do wynajęcia, a teraz jest na sprzedaż. Takie oferty to rzadkość. Zobaczcie, jak wygląda zabytkowy Domek Artysty w Szklarskiej Porębie tuż przy górskich szlakach, a jednocześnie niedaleko centrum miasta. Sudecki Domek Artysty to miejsce z duszą, ma ponad 100 lat.

Dzień Kundelka to ważne święto obchodzimy 25 października ku czci wszystkich wielorasowych psów. Dzień ten przypomina o wejściu w życie polskiej ustawy o ochronie zwierząt i jest sposobnością do przypomnienia o losie kundelków. My przypominamy z tej okazji o czekających na dom psiakach ze Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych w Wałbrzychu. Wiele z nich to właśnie kundelki.