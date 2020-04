Łowca pedofili w Świdnicy. Na dworcu zatrzymał mężczyznę, który umówił się z 14-latką

Tak sprawę opisuje Krzysztof Dymkowski: - Około tydzień temu zgłosiła się do mnie internautka z Kluczborka, która poinformowała mnie że pisze na GG z podejrzanym 28- latkiem. Dziewczyna podawała że na 14 lat. Podczas rozmów padały ostre propozycje współżycia seksualnego, podejrzany szukał kontaktu telefonicznego. Na początek chciał aby dziecko przyjechało do niego (...) Za moją namową dziewczyna zaproponowała, że przyjedzie do niego. Powiadomiłem szybko dyżurnych KPP Świdnica oraz wydział kryminalny. W dniu 28. 04. 2020 podejrzany został zatrzymany na dworcu autobusowym, gdy czekał na dziecko. (…) Sprawa może być rozwojowa bowiem podejrzany podczas rozmów telefonicznych powiedział że był już w związku z 13 i 14-latką.