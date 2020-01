Śledczy szacują bowiem, że tylko część z nich zgłosiła sprawę do prokuratury. W efekcie mają oni listę 36 poszkodowanych, a stalkerowi Prokurator Rejonowy w Świdnicy postawił 36 zarzutów dotyczących gróźb karalnych. Mimo to mężczyzna jest bezkarny. Nie udało się go bowiem zatrzymać. Ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości i obecnie jest poszukiwany listem gończym. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.