Kwiecień 2023 w Świdnicy: Przegląd najważniejszych wydarzeń marca 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Świdnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Najmniejsze mieszkanie na Dolnym Śląsku jest w Świebodzicach. Na sprzedaż nowoczesny mikroapartament o powierzchni tylko 15 mkw! ZDJĘCIA”?

Przegląd marca 2023 w Świdnicy: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najmniejsze mieszkanie na Dolnym Śląsku jest w Świebodzicach. Na sprzedaż nowoczesny mikroapartament o powierzchni tylko 15 mkw! ZDJĘCIA Najmniejsze mieszkanie wystawione na sprzedaż na Dolnym Śląsku ma tylko 15 mkw i znajduje się w Świebodzicach. To nowoczesny, dobrze wyposażony mikroapartament, w którym mieszkały dwie osoby! A nawet urządzały w nim imprezy dla przyjaciół. Jak to możliwe? Zobaczcie zdjęcia ze środka! 📢 Dolny Śląsk: Furiat na drodze pobił kobietę. Okazało się, że napadł na policjantkę. Grozi mu 20 lat więzienia [FILM] W piątek (24 marca) w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku 23-letni mężczyzna pobił kobietę. Okazało się, że to policjantka po służbie, która z uzasadnionych przyczyn chciała mu zabrać kluczyki do samochodu. Ten w złości rzucił się na funkcjonariuszkę z pięściami i uciekł.

📢 Banknoty i monety z PRL-u poszukiwane przez kolekcjonerów. Takie perełki są dostępne na Dolnym Śląsku! Aktualne oferty Kiedyś były powszechnym środkiem płatniczym używanym w Polsce doby PRL-u, po denominacji znikły z naszych portfeli jako nic niewarte kawałki metalu lub papieru. Teraz, po latach monety i banknoty z drugiej połowy XX wieku ponownie są w cenie, poszukują ich kolekcjonerzy. Sprawdziliśmy oferty z Dolnego Śląska, jakie obecnie osiągają ceny banknoty, monety i monety ze szlachetnych kruszców z PRL-u na w popularnym serwisie OLX.

Prasówka kwiecień Świdnica: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników ze Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najciekawsze odkrycia archeologiczne w Wałbrzychu. Jakie skarby i artefakty odnaleziono w ostatnich latach przypadkowo? Bezgłowa mumia, butelka z listem sprzed 110 lat, garniec praskich groszy, grobowiec pod placem w centrum miasta, czy łużyckie naczynia. To tylko klika nietypowych znalezisk odkrytych na terenie Wałbrzycha i jego najbliższych okolic. Cały Dolny Śląsk nadal jest tajemniczy i "złoty pociąg" to nie jedyny artefakt, którego znalezienia możemy się tu spodziewać. Zobacz, jakie cenne i niespodziewane znaleziska z Wałbrzycha rozpalały wyobraźnię mieszkańców naszego regionu w ostatnich latach!

📢 Kobiety poszukiwane listem gończym na Dolnym Śląsku za kradzieże. Lubią cenne przedmioty. Rozpoznajesz je? Tych 19 kobiet poszukują za kradzieże dolnośląskie organy ścigania. Za paniami z Wrocławia, Legnicy, Wałbrzycha i okolic Jeleniej Góry wydano listy gończe. Kilka z nich ma na koncie więcej przestępstw, są niebezpieczne. Zobaczcie ich wizerunki udostępniane przez policję. Może spotkaliście je ostatnio? 📢 Top 10 najlepszych dermatologów z Wałbrzycha i regionu. Kogo polecają pacjenci w 2023 roku? Wiosną szczególnie chcielibyśmy wyglądać i czuć się dobrze. Piękna i zdrowa skóra, włosy i paznokcie to gwarancja dobrego samopoczucia. Niestety, by to osiągnąć trzeba czasem odwiedzać specjalistów. Przygotowaliśmy dla Was spis dermatologów najczęściej polecanych w 2023 roku przez pacjentów z Wałbrzycha i regionu wałbrzyskiego w serwisie https://www.znanylekarz.pl/. Zobaczcie kogo najczęściej rekomendują mieszkańcy Wałbrzycha, Kłodzka, Dzierżoniowa, Świdnicy, Ząbkowic Śl. i Kamiennej Góry!

📢 Mieszkańcy Wałbrzycha oburzeni: Szpital oddał ciało naszego taty i jego dokumenty zakładowi pogrzebowemu, a ten nie chciał nam oddać ciała Rodzeństwo z Wałbrzycha jest oburzone i domaga się wyjaśnień, dlaczego szpital w Rościszowie wydał ciało ich zmarłego taty zakładowi pogrzebowemu. Oddał też dokumenty, portfel i inne rzeczy osobiste. - Kiedy właściciel zakładu dowiedział się, że chcemy aby inny dom pogrzebowy pochował tatę, robił wszystko by nam to utrudnić - mówią Krzysztof i Wioletta z Wałbrzycha. - Mamy umowę ze szpitalem, nigdy wcześniej nie było skarg. Żal rodziny to wina tego, że zostali podburzeni przez właścicielkę innego zakładu pogrzebowego - odpiera atak właściciel zakładu. - A ja będę tępić patologię - zapowiada jego właścicielka.

📢 Oni posługiwali się podrobionymi dokumentami, aby popełniać inne przestępstwa. Szuka ich cała dolnośląska policja Tych przestępców poszukuje dolnośląska policja. Posługują się podrobionymi dokumentami aby popełniać kolejne przestępstwa. Jeśli znasz kogoś z nich powiadom natychmiast policję. Dane z dnia 26.03.2023r.

📢 Kobieca Twarz Roku 2023. Które z kandydatek z powiatu świdnickiego mają szanse na tytuł? Zobacz ZDJĘCIA Z okazji Dnia Kobiet 2023 stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek województwa dolnośląskiego. Teraz w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Roku naszego regionu. Zobacz kandydatki z powiatu świdnickiego. Głównymi nagrodami w finale ogólnopolskim akcji będą samochody - trzy Toyoty Aygo X. 📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu. Zdjęcia Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia. Warto je zobaczyć i zaplanować wycieczkę

📢 Uroczy, zabytkowy pensjonat koło Zamku Książ w Wałbrzychu wciąż na sprzedaż! Unieważnili przetarg na domek nad stawem. Zdjęcia ze środka Wyjątkowo uroczy, zabytkowy domek koło Zamku Książ w Wałbrzychu wciąż jest na sprzedaż! Po tym, jak nagłośniliśmy sprawę, w Stadzie Ogierów Książ urywał się telefon. Chętnych było mnóstwo. Niestety, komisja unieważniła przetarg bez podania przyczyny. Stado Ogierów zapewnia, że pensjonat będzie wystawiony na sprzedaż ponownie. Uroczy domek w Książu znajduje się w zagajniku, gdzie książęta urządzali polowania na jelenie, niedaleko różaneczników i pięknej alei. Działał tu uroczy, mały pensjonat, w przeszłości należał do pracownika książęcego, który dbał o cały system ciepłowniczy w zamku. Mamy zdjęcia ze środka, których dotąd nie publikowaliśmy.

📢 Pociągiem w Góry Sowie, kończy się remont torów. Piękna linia kolejowa, widoki zapierające dech w piesiach [ZDJĘCIA] Przejazd tą linią w Góry Sowie to atrakcja sama w sobie i prawdziwy raj dla zmysłów. Drugiego takiego odcinka w Polsce nie znajdziecie. Mowa o linii 285 z Wrocławia do Jedliny Zdrój, a zwłaszcza o jej najatrakcyjniejszym turystycznie, widokowo, no i technicznie odcinku Świdnica - Jedlina. Wciąż trwa przebudowa tego fragmentu szlaku kolejowego, dzięki której dostaniemy się z Wrocławia w Góry Sowie i Wałbrzyskie w około godzinę! Ostatni pociąg towarowy pojechał tamtędy ponad 20 lat temu, bo w 2000 roku, osobowego nie było tam na torach jeszcze dłużej!

📢 Za te zabawki z PRL dostaniesz krocie, poszukują ich kolekcjonerzy. Jakie można kupić w regionie? Taki zezowaty miś, czy drewniane kręgle w czasach naszego dzieciństwa były standardem, a auto marki Polonez na baterie, dziecięca maszyna do szycia, czy włochaty skaczący pająk były przedmiotem marzeń pokolenia X i boomersów wychowanych w PRL-u. Zobaczcie, ile teraz kosztują takie zabawki, których poszukują kolekcjonerzy. To aktualne oferty z Dolnego Śląska. 📢 Złotoryja. Wysoka, szczupła kobieta okradła drogerię. Okazała się... mężczyzną. Zobaczcie zdjęcia z monitoringu Do niecodziennego wydarzenia doszło w drogerii w Złotoryi. Pracownicy sklepu zatrzymali kobietę podejrzaną o kradzież. Przybyła na miejsce policja odkryła, że kobieta... jest mężczyzną. 45-latek przebrał się za kobietę, żeby uśpić czujność ochrony. Szczegóły poniżej. 📢 Super psiaki na wystawie w Świebodzicach! Zobaczcie zdjęcia! Przez dwa dni w Świebodzicach podziwiać można setki wspaniałych piesków. Odbywa się tam jubileuszowa Krajowa Wystawa Psów Rasowych!

📢 Duży pożar wysypiska śmieci koło Strzegomia! Straże pożarne z kilku miast i wsi gasiły ogień ZDJĘCIA Kilka jednostek straży pożarnej walczyło dzisiaj (20.03.2023 roku) z dużym pożarem na wysypisku śmieci w Rusku w gminie Strzegom w powiecie świdnickim. Płonące składowisko odpadów gasiło 22 strażaków. Prawdopodobnie doszło do samozapłonu. 📢 70. Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Świebodzicach (ZDJĘCIA) W Świebodzicach odbyła się 70. Krajowa Wystawa Psów Rasowych „Duże CWC”, która przyciągnęła miłośników czworonogów z Polski, Czech i Niemiec. 📢 Sołtys ostrzega gospodarzy przed atakami wilków w Masywie Ślęży, w okolicach Sobótki, Mietkowa i Świdnicy. Należy zabezpieczyć stada Po ataku wilków w gospodarstwach hodowlanych w okolicach Ślęży, w mediach społecznościowych pojawiło się ostrzeżenie dla hodowców. Wilki, prawdopodobnie żyjące na co dzień w okolicach Wałbrzycha, Mieroszowa i Świdnicy, wybiły kilka dni temu kilkanaście owiec, wcześniej także atakowały. Gospodarze powinni zadbać o swoje zwierzęta, a są na to sposoby. Jak podkreślają naukowcy badający wilcze zwyczaje, wilki są płochliwe i unikają kontaktu z człowiekiem.

📢 Ukradli worki wypchane pieniędzmi ochroniarzom pod galerią w Świdnicy! Łupem padło nie mniej niż 200 000 zł. Jest film AKTUALIZACJA Brawurowa akcja złodziei w Świdnicy jak z filmu! Grupa mężczyzn okradła samochód firmy ochroniarskiej i uciekła. Ich łupem padły worki z pieniędzmi. Mienie znacznej wartości, czyli nie mniej niż 200 000 zł. Złodzieje najprawdopodobniej uciekali oplem, którego następnie spalili w lesie koło Modliszowa. Śledczy sprawdzają m.in. konwojentów i apelują do kierowców. 📢 Brutalni i chciwi. Tych mieszkańców Dolnego Śląska poszukują listem gończym za rozbój lub kradzież rozbójniczą! Zobacz zdjęcia Ponad 70 osób poszukuje dolnośląska policja za użycie siły i kradzieże, czyli za kradzież rozbójniczą albo brutalny rozbój. Oto druga część udostępnianych przez policję wizerunków poszukiwanych, za którymi wystawiono listy gończe. Tych 38 przestępców pochodzi z Wałbrzycha, Wrocławia, Jeleniej Góry i innych zakątków Dolnego Śląska. Może widzieliście którąś z tych osób ostatnio?

