KORONAWIRUS w powiecie świdnickim: są 4 nowe zachorowania!

Opalaj się rozsądnie! Tylko tak możesz uniknąć czerniaka

Każdy posiada na skórze kilka znamion. Często nie zwracamy uwagi na brodawki, pieprzyki czy przebarwienia. To jednak spory błąd, ponieważ nawet najmniejsza zmiana na skórze może przerodzić się w czerniaka. Jest to złośliwy nowotwór skóry, który może doprowadzić nawet do zgonu.