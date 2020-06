Koniec obostrzeń w PSZOK w Świdnicy. Można przywieść śmieci bez umawiania!

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczący się przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy, od 8 czerwca będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 14:00.

- Wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu PSZOK, związane z obowiązującym stanem epidemii COVID-19 zostaną zniesione, jednak mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności oraz stosowanie się do zaleceń przekazywanych przez pracowników punktu – mówi Krystian Werecki, dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Przypomnijmy, że do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli:

Ø zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

Ø zużyte baterie i akumulatory,

Ø odpady budowlane i rozbiórkowe,

Ø meble i inne odpady wielkogabarytowe,

Ø zużyte opony,

Ø chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,

Ø odpady zielone,

Ø odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone,

Ø inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,

Ø papier i tektura,

Ø metal,

Ø tworzywa sztuczne,

Ø szkło i opakowania ze szkła,

Ø okna i szyby,

Ø opakowania wielomateriałowe,

opakowania ulegające biodegradacji.