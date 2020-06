„Gwiezdne podwórko” w Strzegomiu gotowe. Jest kolorowe i atrakcyjne (ZDJĘCIA)

Już w ubiegłym tygodniu, co prawda nieliczni jeszcze uczniowie, którzy przebywali w szkole, mogli zaczerpnąć świeżego powietrza oraz poznać astronomiczną ścieżkę edukacyjną, znajdującą się na podwórku. Klimat tego miejsca tworzą starannie dobrane rośliny, przyjazne gry edukacyjne wylane na powierzchni, stół pingpongowy, grill na wspólne spotkania społeczności szkolnej oraz przyjazne środowisku ławki i scena, która służyć będzie do popularyzowania i promowania artystycznych talentów i zainteresowań uczniów. W najbliższych planach jest zorganizowanie w bezpiecznych warunkach zakończenia roku szkolnego w grupach klasowych, a jeśli to będzie możliwe - to także z udziałem rodziców. Ponadto odbywać się tutaj będą lekcje na świeżym powietrzu, spotkania integracyjne społeczności klasowych oraz wszelkie wydarzenia, ważne dla szkoły.