Dziki, sarny i zające padły na polach. Winne odpady porzucone w lesie?

- O całym zdarzeniu poinformowaliśmy Powiatowego Lekarza Weterynarii, który zadecydował o pobraniu próbek do analizy. Badania nie wykazały występowania ASF u padłych dzików. To oznacza, że do środowiska dostała się toksyczna substancja, która w wyniku spożycia powoduje upadki dzików i saren jak również zwierząt padlinożernych żerujących na martwych zwierzętach. W tej sytuacji występuje również zagrożenie dla zdrowia ludzi w przypadku odstrzelenia zatrutej zwierzyny, a następnie jej spożycia – informuje Marcin Hołowko Prezes Koła Łowieckiego „Jarząbek”.