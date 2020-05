Będą kończyć budowę ścieżki rowerowej Strzegom - Wieśnica

W I etapie wykonano 700 m ścieżki: odcinek zaczynający się od skrzyżowania ul. Sosnowej z ul. Legnicką w Strzegomiu do wyjazdu z miasta oraz końcowy fragment przy wiacie przystankowej w Wieśnicy. Kolejny fragment ścieżki ma liczyć ok. 1300 m – w sumie ok. 2000 m. Etap połączenia obu miejscowości ma zakończyć się w drugiej połowie 2021 roku.

Inwestycja według kosztorysu ma pochłonąć ponad 1 mln 746 tys. zł z dofinansowaniem ponad 785 tys. zł pochodzących z województwa dolnośląskiego - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.