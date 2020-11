NOWE KORONAWIRUS: są nowe obostrzenia. nauka zdalna dla wszystkich, zamknięte kina i galerie handlowe.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dziś listę kolejnych obostrzeń. Od soboty aż do 29 listopada zamknięte będą m.in. sklpey w galeriach handlowych (poza spożywczymi i aptekami), a uczniowie klas I - III dołączą do starszych na naukę zdalną. - Jak nie powiedzie się nasz plan, obostrzenia nie poskutkują to za około 10 dni czeka nas narodowa kwarantanna - zapowiedział premier.