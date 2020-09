Zbliża się kolejny Rajd Rowerowy w Świdnicy. Ruszyły zapisy!

Celem rajdu jest promowanie oraz popularyzacja, wśród mieszkańców Świdnicy jazdy na rowerze i zdrowego stylu życia. Aby wziąć w nim udział, należy wypełnić formularz dostępny w linku: https://forms.gle/hGhGQF2AwEBSbbLP6.

Podczas pikniku sportowego na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (od godz. 11.00 do godz. 13.00) zaplanowano ciepły poczęstunek, atrakcje dla dzieci, stanowisko edukacji ekologicznej „Czysta Świdnica”.

Rajd rowerowy wystartuje 20 września o godz. 10.00 spod Urzędu Miejskiego w Świdnicy (o godz. 9.00 odbędzie się zbiórka uczestników). Trasa wynosi ok. 9 km, meta zaplanowana została tradycyjnie na terenie ŚOSiR przy ul. Śląskiej. O bezpieczeństwo przejazdu uczestników dbać będzie grupa pilotów, Policja oraz Straż Miejska.

Ilość miejsc jest ograniczona – 3 grupy do 250 osób, wyruszą one na trasę w odstępach czasowych.

Każdy uczestnik przed startem otrzyma maseczkę, którą jest zobowiązany nosić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w trakcie imprezy. Maski będą wydawane w oparciu o weryfikację osób na listach zgłoszeniowych.

Wydarzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 491), wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.