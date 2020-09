Wynajmę detektywa! Biura detektywistyczne mają mnówstwo pracy: tropią kochanków i nieuczciwych pracowników na L4

Zdrady to temat największej ilości zleceń.

- Najwięcej prowadzonych przez nas spraw dotyczy niewierności partnera – przyznają detektywi. - Jeśli chodzi o niewiernych małżonków z regionu wałbrzyskiego - wyraźnie upodobali sobie na miejsce schadzek okolice Karpacza i Szklarskiej Poręby. Najczęściej są to weekendowe wyjazdy tłumaczone małżonkom potrzebą regeneracji sił , szkolenia w firmie lub odpoczynku w samotności. Natomiast gdy para kochanków nie może na wspólne spotkania poświęcić więcej niż 2-3 godziny, do niewierności dochodzi najczęściej w hotelach na obrzeżach miast.

– Zbieramy materiały dowodowe do spraw rozwodowych na całym Dolnym Śląsku – przyznaje pani Anna. - Głównie to zdrady, ale też potwierdzenie nałogów partnerów. Często nasze raporty są kluczowe w sądzie, bo informacje pozyskujemy legalnie – wylicza.

Podkreśla, że ze sprawami rozwodowymi najczęściej wiążą się również sprawy dotyczące tego, kto będzie sprawował opiekę nad dziećmi. Zdarza się, że jeden z rodziców walczy o opiekę nad dziećmi głównie po to, by konto bankowe było regularnie zasilane niemałymi alimentami od drugiej strony.

- Nie raz udało się udokumentować, że osoba, która przejmowała opiekę nad dziećmi na weekend, spędzała z nimi łącznie godzinę czasu (w praktyce opieka sprowadzała się do podwiezienia dzieci do dziadków, podczas gdy rodzić, który rzekomo miał się dziećmi zajmować spędzał czas z kochanką i jej dziećmi – mówi pani Anna.

Dodaje, że jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, najczęściej jest to sprawdzenia zwolnień lekarskich pracowników (często okazuje się będący na chorobowym pracownik firmy budowlanej remontuje okazyjnie dom swoich znajomych). - Często także weryfikujemy dla firm ich potencjalnych kontrahentów. Takie sprawdzenia zlecają podmioty gospodarcze które mają zamiar podpisać jakąś umowę z nową firmą. W takim przypadku można powiedzieć że „mądry Polak przed szkodą'' - podkreśla.