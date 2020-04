Wbił w kota drut, owinął go nim, zostawił na pewną śmierć! Nagroda za wskazanie sprawcy. DRASTYCZNE ZDJĘCIA

- Do naszej Fundacji zgłosił się mieszkaniec Pszenna z prośbą o pomoc dla kota owiniętego drutem, który od tygodnia przebywał w pobliżu jego miejsca zamieszkania - informuje Fundacja. Miało to być niepozorne owinięcie kota drutem. Tak sądziliśmy, do czasu poddania kota badaniom. Okazało się, że nie był on jedynie przewiązany drutem. Drut został wbity w kota i zawiązany na pętlę nad kręgosłupem lędźwiowym.‼ Ktoś musiał zrobić to celowo... Rany na brzuchu były rozległe, sączyła się z nich wydzielina ropna, krew.