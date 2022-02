Tygodniowy przegląd prasy 13.02.2022: Świdnica, 6.02-12.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świdnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.02 a 12.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Stacja narciarska Dzikowiec. Alpejski stok narciarski, którego mogą nam zazdrościć (ZDJĘCIA)”?

Przegląd tygodnia: Świdnica, 13.02.2022. 6.02 - 12.02.2022: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Stacja narciarska Dzikowiec. Alpejski stok narciarski, którego mogą nam zazdrościć (ZDJĘCIA) Całoroczny ośrodek sportowo-rekreacyjny. Jedyna w Sudetach Środkowych kolej linowa. Wymagający stok narciarski, naśnieżany i oświetlony. Do tego wyciąg talerzykowy i taśma transportowa dla początkujących. Na szczycie wieża widokowa. 📢 Atrakcje z listy UNESCO w Polsce. Czy znacie te niesamowite zabytki? Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO to wykaz miejsc o wyjątkowym znaczeniu dla całej ludzkości, nie tylko dla danego kraju. Znajdziemy na niej obiekty historyczne, budowle wznoszone przez człowieka, ale też niepowtarzalne w skali światowej cuda natury. Polskie zabytki UNESCO to aż 16 miejsc. Choć niektóre z nich dobrze znamy, na liście są też takie, które nie należą zazwyczaj do typowych celów turystycznych wycieczek. Sprawdź naszą listę polskich zabytków UNESCO i przekonaj się, czy znasz je wszystkie!

📢 Szukasz domu nad jeziorem? Zobacz oferty ze Sławy, Boszkowa i Wielenia. Sprawdź ceny! Szukasz domu lub domku letniskowego nad jeziorem? Najnowsze oferty z otodom.pl i OLX. Domy i domki na sprzedaż nad jeziorami w naszej okolicy: w Sławie, Boszkowie i w Wieleniu. Oferty i ceny poznacie zaglądając do naszej galerii.

Tygodniowa prasówka 13.02.2022: 6.02-12.02.2022 Świdnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Policjanci z Boguszowa - Gorc strzelali do podejrzanego. Ogarnięty furią 30-latek uzbrojony w młotek ciesielski rzucił się na nich 30-letni mieszkaniec Kuźnic w Boguszowie - Gorcach był w furii, kiedy sąsiedzi wezwali policję. Mężczyzna na ich widok wpadł w jeszcze większy szał, nie reagował na żadne komendy. Rzucił się na nich z młotkiem ciesielskim krzycząc, że ich pozabija. Policjanci oddali strzały ostrzegawcze, a następnie wycelowali w agresora i postrzelili go. To wcale nie ostudziło 30-latka..., który zwijając się z bólu jeszcze wygrażał policjantom.

📢 Wiosna 2022 w lutym? Na Dolnym Śląsku mamy teraz klimat jak we Włoszech - mówi rzecznik IMGW Wiosna w lutym? Wszystko na to wskazuje, że tak, bo na połowę miesiąca temperatura na Dolnym Śląsku ma wzrosnąć nawet do 14 stopni Celsjusza. Taką prognozę przepowiedział jesienią emerytowany nauczyciel z Jaroszówki Jerzy Kucharski, a rzecznik IMGW dodaje: - Na Dolnym Śląsku mamy klimat jak we Włoszech. 📢 Pijany mieszkaniec Rawicza wjechał do rowu w Wałbrzychu. Pijany świdniczanin nie mógł podjechać pod górę pod Wałbrzychem... Plaga pijanych kierowców w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. Kierowcy po kielichu doprowadzili do wypadków i kolizji. Tak jak mieszkaniec Rawicza, który wjechał dzisiaj do rowu samochodem dostawczym... i świdniczanin pod wpływem, który rozbił auto w Lubominie w powiecie wałbrzyskim. Rekordzista za kierownicą miał 4 promile!

📢 Czechy. Ponad 100 osób ewakuowanych z wyciągu w Jesenikach Powiało grozą w niedzielne popołudnie w czeskiej miejscowości Přemyslov w Jesenikach nieopodal granicy z Polską. Z powodu awarii wyciągu ewakuowano ponad 100 osób. Chętnie jeżdżą tu mieszkańcy Dolnego Śląska, zwłaszcza regionu wałbrzyskiego i kłodzkiego. 📢 Weekendowa wyprawa na Górę Krzyżową. Zobaczcie zdjęcia! Wyprawa na Górę Krzyżową to fajna propozycja na np. weekendową wycieczkę. Zapewniają nas o tym Czytelnicy, którzy wybrali się na taki spacer. To zaledwie 20 minut jazdy samochodem z Wałbrzycha, a zdobycie Góry Krzyżowej w Strzegomiu jest właśnie przyjemnym spacerem. Szczyt zaliczany do Korony Sudetów Polskich wznosi się bowiem tylko 354 m n.p.m i zdobycie go nie wymaga wielkiego wysiłku.

Na Górze Krzyżowej (kiedyś: Spitz Berg czy Kreutz-Berg) od setek lat, na pewno od XVII wieku, stoi krzyż, początkowo drewniany. Ze szczytu rozciąga się wspaniały widok.

Na internetowej stronie gminy Strzegom czytamy m.in. - „W XVI wieku na zboczach Góry Krzyżowej i w dawnych sztolniach kopalni złota sąsiedniej Góry Szerokiej strzegomski lekarz Jan Montanus odkrył ziemię pieczętną, z której wytwarzano lek w postaci pastylek znanych w całej Europie pod nazwą "terra sigillata de stragovia".

Zobaczcie zdjęcia z wycieczki na Górę Krzyżową.

📢 Weekend na Śnieżce! Groźna królowa Karkonoszy, jeśli wybieracie się w góry, lepiej to zobaczcie... [FILM, ZDJĘCIA] O tym, że Śnieżka może stać się śmiertelnie niebezpieczna, przekona ł się już niejeden turysta. Wczoraj o mrocznym obliczu królowej Karkonoszy, przekonali się turyści, którzy wybrali się na szlak. Obejrzyjcie film i zdjęcia, które otrzymaliśmy od naszego Czytelnika... Pan Grzegorz wyprawił się w góry w sobotę, 5 lutego 2022. Na filmie i zdjęciach, widać doskonale, jakie warunki tam panują. Turyści muszą zmagać się ze śniegiem i bardzo silnym wiatrem. Jest bardzo niebezpiecznie, a goprowcy ogłosili 3 stopień zagrożenia lawinowego.

