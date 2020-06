Tydzień z życia Straży Miejskiej: powalone drzewo, impreza w bramie, łabądź na spacerze

22.06.2020r. godz.10.55 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące łabędzia spacerującego po rondzie na ulicy Pionierów. Na miejsce natychmiast skierowano patrol straży miejskiej. Niestety strażnicy we wskazanym miejscu nie zastali ani łabędzia, ani zgłaszającego. Dyżurny skontaktował się z nim telefonicznie i ustalił, że kierowca zapakował łabędzia do samochodu i zawiózł go nad zalew. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Przypominamy jednak, że łabędzie to piękne ptaki, jednak też bardzo niebezpieczne. W przypadkach kiedy potrzebują pomocy należy pozwolić działać fachowcom i nie narażać się na obrażenia.