Tak wyglądała Świdnica i świdniczanie w latach 80. i 90. Zobacz, jak się nosiliśmy i gdzie bywaliśmy (zdjęcia)

Wiemy, że lubicie stare zdjęcia Świdnicy. Tym razem cofamy się w nie aż tak odlegle lata. Wielu z nas doskonale je pamięta. Oto Świdnica w latach 80. i 90.! Zobaczcie koniecznie, jak wyglądaliśmy, co nosiliśmy, gdzie bywaliśmy, czym jeździliśmy, no i oczywiście jak zmieniło się miasto. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

