Świdnica zwalnia z opłat za przedszkola i żłobki

- Zawieszenie opłaty stałej za żłobek wiąże się z koniecznością pokrycia tych kosztów w całości z budżetu miasta, gdyż nie ma na ten cel subwencji z budżetu państwa. Rozumiemy jednak sytuację rodziców, dlatego też na najbliższej sesji Rady Miejskiej przedstawiony zostanie projekt uchwały dotyczący zwolnienia z opłat za żłobki. Dyrektorki placówek poinformowały już rodziców, że opłaty te nie będą pobierane – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

W Świdnicy jest 200 miejsc w żłobkach samorządowych, miesięczny koszt ich utrzymania to ponad 327 tysięcy złotych. W publicznych przedszkolach opieką objętych jest natomiast 806 dzieci, a miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka to ok. 1150 z