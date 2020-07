Świdnica: zaparkował auto w krzakach, wpadł z narkotykami

W trakcie przeprowadzonych czynności związanych z kontrolą auta, policjanci ujawnili w nim pod dźwignią skrzyni biegów „srebrne zawiniątko” z zawartością białego proszku, należące do 36-latka. Po przebadaniu substancji na testerze narkotykowym okazało się ze jest to amfetamina. Policjanci zabezpieczyli kilka porcji tego narkotyku

Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do lat 3.