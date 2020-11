Świdnica. Ulica Łukowa dawniej. Gwarna, kolorowa i handlowa! Zobacz wyjątkowe zdjęcia!

38 par ze Świdnicy skorzysta z dofinasowania in vitro. Wybrano realizatora świdnickiego programu

38 par ze Świdnicy będzie mogło skorzystać z dofinansowania procesu leczenia metodą in vitro. Miasto rozstrzygnęło konkurs na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023”. Będzie nim Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA Sp. z o.o. z Gdańska, oddział we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej. Koszt całkowity realizacji tego zadania szacowany jest na ok. 190 tys. zł.