Świdnica: trwa remont Jarzębinowej i Wrzosowej. Koniec prac dopiero za rok

Poszła z psem na zakupy. Przywiązała go do barierki i o nim zapomniała...

Nietypowa interwencja Straży Miejskiej w Świdnicy. Kobieta poszła z psem na zakupy. Przywiązała go do barierki i o nim zapomniała. Biedny kundelek trafił na kilka godzin do schroniska...