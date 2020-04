Świdnica: przebudowa ulicy Pogodnej z dofinansowaniem

140 tys. złotych dla szpitala Latawiec. M.in. na maseczki i kombinezony

Dodatkowe miliony złotych trafią do 25 powiatowych szpitali i 64 Domów Pomocy Społeczne na Dolnym Śląsku. To wsparcie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu dla służby zdrowia.