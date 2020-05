Świdnica nie otworzy żłobków i przedszkoli 11 maja. Wciąż trwają przygotowania

Jak deklarowała wcześniej prezydent Świdnicy, pracownicy przedszkoli i żłobków, również dla ich bezpieczeństwa, poddani zostaną testom na koronawirusa, które sfinansuje miasto. Testy zamówione zostały 30 kwietnia. Urząd otrzymał je dopiero 7 maja. Po ich przeprowadzeniu będziemy mieli pewność, że pracownicy są zdrowi i mogą opiekować się dziećmi.

Zapewnione muszą zostać również m.in. środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, fartuchy. Zostały one zamówione i są dostarczane do placówek. Na ich zakup miasto przeznaczyło już około 70 tys. zł. Jest to ilość, która wystarczy na funkcjonowanie żłobków i przedszkoli przez okres około 2 tygodni.

Placówki muszą być przygotowane w należyty sposób, to znaczy taki, który zapewni bezpieczeństwo dzieciom, opiekunom i rodzicom. Z przeprowadzonych niedawno ankiet wynika, że około 25% rodziców deklaruje chęć skorzystania z usług przedszkoli i żłobków. O terminie ich otwarcia zostaną oni powiadomieni telefonicznie przez dyrekcje placówek.