Straż Miejska w Świdnicy wzbogaciła się o nowy samochód Ford Courier 1.0 EcoBoost. Kluczyki do radiowozu przekazała w środę, 6 maja Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. Auto zamówione zostało w styczniu. Jego zakup sfinansowano ze środków ubiegłorocznego budżetu miasta.

Jest to samochód uprzywilejowany, przystosowany do przewozu dwóch funkcjonariuszy oraz dwóch osób ujętych. Posiada wszystkie wymagane dla tego typu pojazdu akcesoria i homologacje.

- Jesteśmy zadowoleni z przekazania nowego samochodu, gdyż pozwoli to nam skuteczniej pracować i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców – mówił komendant, Marek Fiłonowicz.

Na stanie Straży Miejskiej są jeszcze trzy pojazdy, z których najstarszy jest z roku 2005, a kolejne z 2008 i 2016 roku.

