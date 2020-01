Ślubowanie nowych policjantów. Za kilka dni pojawią się na naszych ulicach (ZDJĘCIA)

Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 50 nowych policjantek i policjantów przyjętych do służby na terenie Dolnego Śląska. Akty ślubowania nowo przyjętym wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński.

