Prezydent Świdnicy z absolutorium, ale aż 9 radnych było przeciw

Zrealizowane dochody gminy miasto Świdnica w 2019 roku to 277 536 391,78 złotych, co stanowi 100,6% założeń. Wydatki to kwota 270 441 504,34 złotych (96,3%). Nadwyżka budżetu miasta na koniec 2019 roku wyniosła 7 094 887,44 zł wobec planowanego deficytu na poziomie – 5 123 837,00 zł.

- Powyższe wskaźniki dowodzą, iż sytuacja finansowa miasta Świdnica jest stabilna, plan na 2019 rok został sporządzony nie tylko w sposób prawidłowy od strony formalnej, ale i w oparciu o realne wskaźniki. Wyższe niż planowano dochody własne świadczą o dobrej koniunkturze gospodarczej, zaś ilość pozyskanych środków zewnętrznych wynika z bardzo dużej sprawności urzędników w tworzeniu dobrych merytorycznie projektów – mówi Kacper Siwek, skarbnik miasta Świdnicy.

Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej były zgodne i wyraziły pozytywną opinię na temat wykonania budżetu za zeszły rok. Przy formułowaniu opinii o wykonaniu budżetu za 2019 rok Skład Orzekający RIO kierował się podstawowym kryterium, jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu.