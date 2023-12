Prasówka tygodniowa z 3.12.2023 w Świdnicy. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Do niecodziennego zdarzenia doszło w piątek, 1 grudnia br. w Nowej Rudzie. Jadący w kierunku Wałbrzycha szynobus należący do Kolei Dolnośląskich wykoleił się na łuku torów leżących w Nowej Rudzie. Ruch pociągów jest całkowicie wstrzymany na tej trasie. Skład blokuje tory.

Anna Żabska w Zamku Książ Wałbrzycha prezesuje od 6 lat. Z tej okazji rozmawiamy o tym, co się udało, a co nie w Zamku Książ i uchylamy rąbka tajemnicy o trzech ważnych wydarzeniach, które jeszcze w grudniu odbędą się w Zamku Książ. To otwarcie apartamentów Księżnej Daisy po remoncie i prezentacja dokumentów i zdjęć z niemieckiego archiwum nowej głowy rodu Hochbergów. A od dziś Magia Świąt w Zamku Książ, która rusza już dzisiaj, 1 grudnia. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i filmu!