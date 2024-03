Prasówka Świdnica 28.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świdnicy nie minęło Cię nic ważnego

27 marca 2024 władze Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oficjalnie przejęły zakupioną od Miasta Wałbrzycha nieruchomość. W zabytkowym gmachu w ścisłym centrum mieścić się będzie istniejąca od 2023 roku wałbrzyska filia tej uczelni. Po remoncie to będzie kolejna perła.

Wielkimi krokami zbliża się XXXIV Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu. To wielka impreza, która znana jest już nie tylko w całym kraju, rozpocznie się 1 maja 2024 roku i potrwa pięć dni - do 5 maja. Zapowiada się wspaniale, a tym razem hasło przewodnie festiwalu to „Zamek Książ sercem Europy”.