Prasówka 17.12.2023 z całego tygodnia w Świdnicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Świdnica, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jarmark Bożonarodzeniowy w Świdnicy trwa aż 9 dni, to po Wrocławiu, największy i najdłużej trwający jarmark świąteczny na Dolnym Śląsku. Jest scena, mnóstwo artykułów od lokalnych dostawców, w tym pyszności, słodkości, sery, kołacze, rękodzieło i coś na ząb na miejscu. Jest także mnóstwo grzańca, a nawet likier z lokalnego piwa. Totalne świąteczne szaleństwo. Co ciekawe, z drobnymi wyjątkami, jest tu znacznie taniej niż na dużych jarmarkach we Wrocławiu, Poznaniu czy Krakowie.

Nowy szlak turystyczny w Wałbrzychu wyznaczono samym sercu miasta i poprowadzono w stronę wałbrzyskiej harcówki i wieży widokowej, która lada dzień zostanie otwarta. Ale nie tylko. Dzięki nowym oznaczeniom szlaków w rynku w Wałbrzychu, możemy dotrzeć na górę Chełmiec, pobliskie Niedźwiadki czy Dzikowiec. Na pomysł utworzenia nowego szlaku wpadło PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.