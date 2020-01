Ponad 64 tys. złotych zebrano na VIII Charytatywnym Turnieju Piłki Nożnej w Świdnicy

Kochani, wszyscy razem, którzy uczestniczyliśmy w tej imprezie, przyczyniliśmy się do tego, że na twarzach tych chorych dzieciaków pojawił się uśmiech. Sprawiliśmy również to, iż na twarzach ich rodziców pojawiły się łzy wzruszenia i szczęścia. I to jest bezcenne - mówi organizator turnieju Wiesław Żurek – Prezes Fundacji Wspierania Sportu „Łączy nas Football”

Dodaje, że organizatorzy chcieliby podziękować szczególnie osobom, które wzięły aktywny udział w licytacjach:

- Pani Prezydent Świdnicy Beacie Moskal-Słaniewskiej

- Panu Pawłowi Dąbrowskiemu – właścicielowi Firmy Dabro-Bau

- Panu Robertowi Korólczykowi

- Januszowi Golowi – piłkarzowi Cracovii

- Klubowi Piłkarskiemu Wenus Nowice

- Państwu Adamowi i Brygidzie Gawrysiak

- Firmie Juan

- Sea Food Bar

- Fundacji Santander Bank Polska

- Klubowi Piłkarskiemu Zagłębie Lubin oraz Kibicom

- Firmie Elctrolux za coroczne przekazywanie na nasz Turniej piekarnika, który stanowi zawsze nagrodę dla szczęśliwca, który nabył cegiełkę