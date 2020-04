Pijani zmorą mundurowych: jeden dobijał się do kościoła, inny udawał złamanie nogi...

18.04.2020r. godz.16.20 - dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny krzyczącego i dobijającego się do drzwi kościoła przy ulicy Kotlarskiej. Skierowany na miejsce patrol zastał tam znanego z wcześniejszych interwencji bezdomnego, który nie był w stanie wyjaśnić dlaczego tak się zachowywał. Oświadczył, że nie potrzebuje żadnej pomocy i oddalił się z miejsca zdarzenia.

19.04.2020r. godz.8.15 - dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące kilku mężczyzn spożywających alkohol w rejonie ulicy Emilii Plater. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili ten fakt. Pouczono mężczyzn o zasadach obowiązujących w czasie epidemii, natomiast za spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym trzech z nich ukarano mandatami karnymi.

22.04.2020r. o godz.11.55- dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżącego na skwerze przy ulicy Wałowej. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Na miejscu zastano osobę w stanie upojenia alkoholowego, z którą nie można było nawiązać kontaktu. Przybyły na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził, że mężczyzna kwalifikuje się do umieszczenia w Policyjnej Izbie Zatrzymań do wytrzeźwienia. Po opuszczeniu tego przybytku został on ukarany za swoje zachowanie mandatem karnym.

22.04.2020r. o godz.21.57- dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny leżącego na chodniku i krzyczącego niezrozumiałe słowa, przy ulicy Kotlarskiej. Strażnicy na miejscu stwierdzili, że mężczyzna jest trzeźwy. Twierdził on, że się przewrócił i złamał nogę. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Po chwili poszkodowany wstał i oznajmił, że jednak nogi nie złamał, a jedynie ją potłukł. Pogotowie zostało odwołane, a niedoszły pacjent udał się do swojego domu.