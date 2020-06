PAFAL skończył 123 lata. W fabryce wyprodukowano miliony liczników (STARE ZDJĘCIA)

Pierwszymi produktami wytworzonymi przez fabrykę były mechanizmy zegarowe do liczników elektrycznych. W 1900 roku fabryka wytwarzała większość części do liczników elektrycznych.

Okres powojenny który rozpoczął się 5 października 1945 roku zapisał się przejęciem obiektów byłej fabryki niemieckiej od radzieckiej administracji i przekazaniu jej polskim władzom. 3 sierpnia 1946 roku uroczyście otwarto Fabrykę Liczników i Zegarów Elektrycznych. Sztandarowym wówczas produktem był licznik jednofazowy typu EFK-1. Zakład też postawił na produkcję części do produkowanych przez siebie urządzeń, w efekcie czego już w 1947 roku ruszyła produkcja części. W 1948 roku Pafal opuścił 100-tysięczny licznik.

W 1960 roku firma ZWAP sprzedała licencję licznika A4 do Indii oraz brała udział w budowie fabryki specjalizującej się w wytwarzaniu tegoż licznika. Późniejsze lata to okres dalszych przemian. Fabryka nosiła nazwę Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej MERA-PAFAL po włączeniu do Zjednoczenia Przemysłu i Automatyki Pomiarowej "MERA". Lata 60. były szczególnie intensywne, w dziedzinie rozwoju konstrukcji liczników.

Kryzys gospodarczy lat 90. XX wieku nie dotknął w dużym stopniu Pafalu. Zakład posiadający swoje własne środki pieniężne modernizował park maszynowy a dodatkowo korzystnie zawarte kontrakty handlowe zapewniały płynność finansową fabryce. W 1991 roku Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej MERA-PAFAL zostały wpisane na listę 400 przedsiębiorstw przewidzianych do prywatyzacji w pierwszej kolejności.

W 1992 roku przekształcono ZWAP "Mera Pafal" w Fabrykę Aparatury Pomiarowej "Pafal" S.A. Fabryka dalej się rozwijała i modernizowała. W 1996 roku zakład otrzymał Międzynarodowy Certyfikat Jakości ISO 9001:2000. Zakład obecnie jest producentem liczników i urządzeń pomiarowych. Od 11 marca 2004 roku firma Apator SA z siedzibą w Toruniu nabyła większościowy pakiet akcji FAP "PAFAL" S.A., dzięki czemu stała się spółką w grupie Apator.