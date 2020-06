Mnóstwo problemów z bezdomnymi: jeden w piżamie uciekł ze szpitala, inni spali na ławkach, klatkach schodowych...

Wielokrotnie w działania te angażowano pogotowie ratunkowe, pracowników schroniska dla bezdomnych, pracowników MOPS i innych instytucji. Opisane sytuacje dotyczą wyłącznie interwencji Straży Miejskiej w Świdnicy:

05.06.2020r. godz.06.55 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie zlokalizowania bezdomnego Mariana K. Strażnicy szybko ustalili jego miejsce pobytu i po wykonaniu testów na coronawirusa został on umieszczony w schronisku dla bezdomnych, gdzie MOPS przygotował już dla niego miejsce.

05.06.2020r. godz.9.35 – ponowne zgłoszenie z MOPS dotyczące bezdomnego, Dariusza S., który w piżamie uciekł ze szpitala w Świebodzicach. Strażnicy zlokalizowali mężczyznę w rejonie ulicy Kliczkowskiej. Został on przewieziony do ośrodka MOPS, a następnie po dokonaniu stosownych uzgodnień do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, gdyż ta gmina była jego ostatnim miejsce zameldowania. Ostatecznie trafił do Integracyjnego Domu dla Bezdomnych w Wałbrzychu. Po kilku dniach ponownie pojawił się na terenie Świdnicy.

05.06.2020r. godz. 17.10 – patrol straży miejskiej podjął interwencję na ulicy Lelewela w stosunku do bezdomnego Marka H., który uskarżał się na bóle w klatce piersiowej w okolicach serca. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Przybyły na miejsce lekarz po przeprowadzeniu badania nie znalazł podstaw do przewiezienia mężczyzny do szpitala. Marek H. oświadczył, że już go nic nie boli i oddalił się z miejsca interwencji.

05.06.2020r. godz.19.54 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące starszego mężczyzny leżącego na klatce schodowej w budynku przy ulicy Kotlarskiej. Na miejscu zastano Pana Mariana K., który rano został przewieziony do schroniska przy ulicy Św.Brata Alberta. W tym schronisku nie odpowiadały mu warunki, więc opuścił je. Poprosił strażników, aby odwieźli go do schroniska na ulicy Westerplatte, co też uczynili.

05.06.2020r. o godz.22.20- operator monitoringu wizyjnego zgłosił, iż na ławce przystanku komunikacji publicznej na Palcu Grunwaldzkim leży mężczyzna. Skierowany na miejsce patrol zastał bezdomnego Marka H. (wcześniejsza interwencja o godzinie 17.10 na ulicy Lelewela). Mężczyzna oświadczył, że nie potrzebuje żadnej pomocy i oddalił się. Osoba ta wielokrotnie trafiała już do schroniska dla bezdomnych. Niestety, ze względu na spożywanie alkoholu Marek H. Zazwyczaj opuszczał schronisko już po kilku dniach.

06.06.2020r. godz.7.55 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżącego na ławce przystanku komunikacji publicznej na Palcu Grunwaldzkim. Na miejscu ponownie zastano Marka H. Tak jak poprzednio stwierdził on, że nie potrzebuje żadnej pomocy i oddalił się.

06.06.2020r. godz.17.42 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące starszego mężczyzny siedzącego na klatce schodowej przy ulicy Dębowej. Na miejscu patrol zastał Mariana K., który opuścił schronisko przy ulicy Westerplatte. Strażnicy skontaktowali się z pracownikami schroniska i ustalili, że Pan Marian nie chciał spać na wieloosobowej sali, pokłócił się z innymi podopiecznymi schroniska i oddalił się. Tym razem mężczyzna stwierdził, że nie potrzebuje żadnej pomocy i oddalił się.

06.06.2020r. godz.23.45 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny śpiącego na klatce schodowej przy ulicy Franciszkańskiej. Na miejscu ponownie zastano Marka H. Tak jak poprzednio stwierdził on, że nie potrzebuje żadnej pomocy i oddalił się.

07.06.2020r. godz.10.55 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące kobiety leżącej na ławce przystanku komunikacji publicznej na ulicy Jodłowej. Skierowany na miejsce patrol zastał bezdomną Renatę K. Kobieta oświadczyła, że nie potrzebuje żadnej pomocy i oddaliła się.

07.06.2020r. godz.15.20 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące, cyt. „ Pijanego, śmierdzącego mężczyzny leżącego na przystanku przy ulicy Kopernika”. Na miejscu ponownie zastano Marka H. Mężczyzna oddalił się z miejsca interwencji.

07.06.2020r. godz.15.20 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od ochrony szpitala „Latawiec”, iż na miejscu przebywa bezdomny, który oczekuje pomocy od straży miejskiej. Na miejscu patrol zastał Mariana K., który stwierdził, że jednak chce przebywać w schronisku i prosi, aby tam go przetransportować. Tym razem strażnicy poinformowali mężczyznę aby samodzielnie udał się do MOPS i tam uzyskał nowe skierowanie do schroniska.

07.06.2020r. godz.17.40 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące, nietrzeźwego mężczyzny leżącego na terenie targowiska przy ulicy Wałbrzyskiej. Na miejscu patrol zastał Norberta N., który po dobudzeniu oddalił się. Mężczyzna nie oczekiwał żadnej pomocy od strażników.

07.06.2020r. godz.18.00 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące, mężczyzny leżącego na ławce przy szpitalu „Latawiec”. Osoba ta zanieczyściła ławkę swoimi odchodami. Na miejscu zastano Mariana K. W tym wypadku strażnicy skierują wniosek o ukaranie do sądu. Mężczyzna oddalił się.

07.06.2020r. godz.18.20 – operator monitoringu wizyjnego zgłosił, iż na ławce przystanku komunikacji publicznej na Palcu Grunwaldzkim leży mężczyzna. Skierowany na miejsce patrol zastał Rolanda Ch. Z mężczyzną nie można było nawiązać żadnego kontaktu. Strażnicy podjęli decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowego. Lekarz podjął decyzję o przewiezieniu mężczyzny do szpitala, w związku ze stanem zagrożenia życia.

07.06.2020r. godz.19.57 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące, mężczyzny leżącego na klatce schodowej w budynku przy ulicy Leśnej. Pomimo nalegań lokatorów osoba ta nie chciała opuścić bramy. Na miejscu strażnicy zastali Mariana K. W związku z opadami deszczu i za zgodą lokatorów mężczyzna został do rana na korytarzu.



07.06.2020r. godz.2100 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące, starszego mężczyznę leżącego na chodniku przy ulicy Głównej. Na miejscu zastano Mariana K. Mężczyzna oświadczył, że nie potrzebuje żadnej pomocy, wstał i stwierdził, że pozostanie w tym miejscu, gdyż nic złego nie robi.



07.06.2020r. godz.2256 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące, bezdomnej kobiety, która przebywała w Rynku i oczekiwała pomocy od straży miejskiej. Strażnicy na miejscu zastali znaną im Danutę G., która została wydalona ze schroniska w związku ze spożywaniem alkoholu. Kobieta oddaliła się.



08.06.2020r. godz.920 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące starszego mężczyzny leżącego w bramie przy ulicy Głównej. Na miejscu zastano Mariana K., który na widok strażników oddalił się. O wszystkich interwencjach w stosunku do w/w osoby straż miejska informowała MOPS.



08.06.2020r. godz.1153 – pracownik MOPS zwrócił się z prośbą o przewiezienia Mariana K. do schroniska na ulicę Św. Brata Alberta. Panu Marianowi wykonano testy na obecność koronawirusa. Po raz kolejny został umieszczony w schronisku dla bezdomnych. Niestety o godzinie 14.40 po awanturze z pracownikami i podopiecznymi schroniska opuścił je.



08.06.2020r. godz.1446 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące, mężczyzny leżącego przy sklepie Lidl na ulicy Kliczkowskiej. Na miejscu zastano Marka H. Tak jak poprzednio stwierdził on, że nie potrzebuje żadnej pomocy i oddalił się.

08.06.2020r. godz.1600 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące kobiety leżącej na chodniku przy ulicy Okrężnej. Na miejscu strażnicy zastali Barbarę J., która po zbadaniu przez lekarza została przewieziona do KPP celem wytrzeźwienia.



09.06.2020r. godz.1016 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny siedzącego na chodniku przy ulicy Długiej. Na miejscu strażnicy zastali Mariana K. Mężczyzna stwierdził, że bolą go nogi i nie może chodzić. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Uzyskano informację, że osoba ta była chwilę wcześniej badana przez lekarza i nie wymaga hospitalizacji. Mężczyzna oddalił się.



09.06.2020r. godz.1634 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące, mężczyzny leżącego na chodniku ulicy Pułaskiego. Na miejscu strażnicy zastali Krzysztofa K. Mężczyznę dobudzono i nakazano udać się do miejsca zamieszkania, co też uczynił.



10.06.2020r. godz.215 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny śpiącego na ławce poczekalni dworca autobusowego Świdnica Miasto. Na miejscu zastano Rolanda Ch., który po dobudzeniu opuścił poczekalnię.



10.06.2020r. godz.1020 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny leżącego na trawniku przy ulicy Wrocławskiej. Na miejscu zastano Marcina N. Mężczyzna po dobudzeniu oddalił się.



11.06.2020r. godz.2241 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego, dotyczące mężczyzny leżącego na chodniku przy ulicy Franciszkańskiej. Na miejscu zastano Marka H., który po dobudzeniu opuścił miejsce zdarzenia.