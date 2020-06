Kino Gdynia w Świdnicy: 8 lat temu wyświetlono tu ostatni seans (STARE ZDJĘCIA)

Ale świdnickie kino to kawałek historii. I to spory. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej działały początkowo w mieście tylko dwa kina, ale już w 1920 było ich cztery. Kolejne, o nazwie Unionstheater, powstało na miejscu byłego browaru, który spłonął w 1906 roku, przy dzisiejszej ul. Zygmuntowskiej 1. Otwarto je 20 czerwca 1921 roku. Było to właśnie kino „Gdynia”.